Tom Barrack'tan yeni görevi sonrası açıklama

2.06.2026 09:34:00
Haber Merkezi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak 'Irak Özel Temsilcisi' olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni görevine ilişkin açıklamada bulundu.

Barrack paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu belirterek, “Onun cesur liderliği altında Özel Temsilci ünvanını kabul etmekten onur duyuyorum. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ‘bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini’ ileri sürdü. ABD merkezli güç dengesi anlayışının, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki iş birliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini kaydeden Barrack, “Bu ABD'nin çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmeli” dedi.

Namık Tan'dan 'Tom Barrack' iddialarına yanıt geldi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik “Tom Barracak’a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi” iddiasına ilişkin, “Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım” açıklamasını yaptı.
Rubio’dan Tom Barrack açıklaması: Suriye’de merkezi muhatap, Irak’ta güvenilir isim ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye konusunda "merkezi bir muhatap" ve Irak konusunda da "güvenilir bir isim" olduğunu bildirdi.
Trump'tan Tom Barrack kararı: Irak Özel Temsilcisi olarak da görevlendirildi ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görev alanının genişletildiğini duyurdu. Barrack, mevcut görevlerini sürdürürken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak.