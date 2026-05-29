Namık Tan'dan 'Tom Barrack' iddialarına yanıt geldi

29.05.2026 10:04:00
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik “Tom Barracak’a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi” iddiasına ilişkin, “Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik “Tom Barracak’a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi” iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BIRAKIN GÖRÜŞMEYİ, YAN YANA BİLE GELMEDİM"

Tan, şunları kaydetti:

“Böylesine bir yalanı fütursuzca söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Siz gündemde kalmak için yalan söylemekte herhangi bir sakınca görmüyor olabilirsiniz. Ancak bu ahlak dışı davranışınıza başkalarını alet edemezsiniz. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım. Yurda döner dönmez 22 Mayıs Cuma günü acilen hastaneye yatırıldım ve Ankara Dünyagöz’de retina yırtılması kaynaklı ağır bir ameliyat geçirdim. O günden bu yana önce hastanede, şu anda da evde gözetim altındayım. Sizi şiddetle kınıyorum ve bu mecradan bu yalanınızla ilgili acilen tekzip ve özür talep ediyorum. Ayrıca her türlü hukuki hakkımı mahfuz tuttuğumu da bilmenizi istiyorum.”

CHP lideri Özel, butlan kararı sonrası yaşananları ve gelecek döneme ilişkin düşüncelerini anlattı: ‘Delegeden kaçanın nasıl iktidar hedefi olur?’ Yargının çok eleştirilen “butlan” kararının ardından “halkla bütünleşme” girişimi başlatan CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, iktidar yargısının verdiği kararla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Erdoğan’a karşı rakip olamayacağını söyledi. Partinin hızla kurultaya götürülmemesi durumunda iktidar hedefinden vazgeçilme riski yaşayacağını anlatan Özel, “Delegeden kaçanın, seçimden kaçanın nasıl bir iktidar hedefi olur? Bir partiyi kimin yöneteceğine delege değil rakip parti, iktidar karar veriyorsa o partinin yönetimi meşru olamaz. O partinin yönetimi kabul ediyorsa, o parti iktidara rakip olamaz. CHP, kurultay yapsa ve genel başkanını seçse oyumuz yüzde 45’in üzerine çıkacak, bunu görüyorum” dedi. Özel, toplumdan ve sokaktan çok olumlu ve güçlü tepkiler geldiğini belirterek, “Bu halimizle bile AKP’den öndeyiz. Anketler de bunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.
Aktan butlan kararının öngörülemeyen risklerine dikkat çekti Hukukçular, CHP’ye yönelik verilen tedbirli mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ‘ilgili mahkemenin böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığını’ vurguluyor. Buna karşın verilen karar, Türkiye’de yapılan seçimlerin demokratik özelliğini ve seçim dengesini bozacak nitelikte. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, partilerin, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları kapsamında YSK’ye başvurma yollarının açıldığını söyledi.
PES'ten 'mutlak butlan' yorumu: 'Tehlikeli bir otoriter tırmanış' Avrupa Sosyalist Partisi , CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve ardından yaşanan gelişmeleri, "Tehlikeli otoriter tırmanış" olarak nitelendirerek, "CHP'nin, Özgür Özel'in ve özgürlüğü, adaleti ve demokrasiyi savunan tüm demokratik güçlerin yanındayız" dedi.