‘Torba teklifle’ Türkiye Çevre Ajansı’nın yetkileri genişletiliyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu tam adı “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba teklifte” Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ile ilgili düzenlemeler de yer aldı. Anayasa Mahkemesi 2023’te TÜÇA’nın işleyişine ilişkin düzenlemelerin yasayla yapılması gerekirken yönetmelikle belirlendiğine dikkat çekerek iptal kararları vermişti. Ancak iktidar, bu iptal kararları doğrultusunda düzenleme yaparak ajansın yetkilerini genişletti. Mevcut yasaya göre, ajans ihtiyaç halinde faaliyetlerini “şirketler kurarak” gerçekleştirebiliyordu. Meclis’e sunulan “torba teklife” göre artık ajans, başka şirketlere de ortak olabilecek.

CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Danışma kurulu kaldırılan ajansın başkanı, başkan yardımcıları ve direktörler, yönetim kurulu kararına dayanarak bakan onayıyla atanacak. Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme yoluyla istihdam edilen personel haricinde en fazla 200 personel istihdam edilebilecek. Ajans başkanına, yardımcılarına ve personele, mali, sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ödemeler cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından belirlenecek.