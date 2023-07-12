Torba yasaya ‘bütçe’ saklandı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “ek bütçe” teklifinin içerisinde kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri ile emekli aylıklarına yapılan zamlar gibi giderler için ödenek yok.

Böylece ek bütçe için gereken “karşılığı kadar gelir gösterme” şartı da aşılmış oldu. Yasaya göre eklenecek ödenek ve gelir tahmini eşit olmak zorunda. Bu nedenle Meclis’e ek bütçe sunulmuş olsa da bu yıl için öngörülen açık tahmini değişmiyor, 659.4 milyar lira olarak duruyor. Ek bütçedeki ödenek ve gelirin eşit olması yasal zorunluluk.

ANAYASAYA AYKIRI

Ancak ek bütçe teklifinde buna ilişkin yani personel giderleri ile ilgili bir ödenek yok.

CHP Meclis’te görüşmeleri devam eden ek bütçeye ilişkin hazırladığı raporda, kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri ile emekli aylıklarına yapılan zamlar nedeniyle bütçeye toplam 794.1 milyar liralık ek yük geldiğine işaret ederek “Bu ek yük için TBMM’ye sunulan torba yasada saklı bir ‘ek bütçe’ bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.

Torba yasa ile cumhurbaşkanına bu amaçlarla kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine ödenek ekleme yetkisi verildiğine dikkat çekilen raporda, bunun anayasaya da açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Raporda, ek bütçe teklifi ile eklenmek istenen ödeneklerin deprem nedeniyle istenenler dışındakiler ile torba yasaya gizlenen ek bütçenin tamamının AKP’nin seçimleri kazanmak için yaptığı harcamalar ve verdiği vaatlerin sonucu olduğu vurgulandı.