Trakya ziyaretlerini sürdüren Selvi Kılıçdaroğlu sorularımızı yanıtladı: Hedefim Kemal’i geçmek

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:34

Programlarında en önemli gündem maddesinin yoksulluk olduğuna dikkat ettiğimizi söylediğimizde, Selvi Kılıçdaroğlu, “Kadınlar bu süreçten en çok etkilenenler oldu. Bir anne, çalışsa da anne. Yoksulluk bu ülkede yaşayan herkesin konusu. Ne yazık ki siyasetten başka bir şeyle de açıklanamıyor. Gittiğim her yerde insanlar yoksulluktan yakınıyor” diyor. Beslenme saati projesini anlatan Kılıçdaroğlu, “Bu proje çok önemli. Görmediğimiz, bilmediğimiz çok yoksulluk var. Özellikle bu depremlerden sonra daha da arttı” ifadelerini kullandı.

'UNUTULMAMALI'

Deprem bölgesini de tekrar ziyaret etmek istediğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, “1999 depremini de gördük ancak burası çok farklı. Yıkım şekli de, yaşanan acılar da uzun süre unutulmamalı” dedi.

Kılıçdaroğlu’na uzun yıllar sonunda ilk kez sosyal medyaya girmesini de soruyoruz. Kılıçdaroğlu, “Olumsuz yorumlar herkese geliyormuş. Ben de takılmıyorum hiç. Sosyal medyada tek ölçüm Kemal’i geçmek” diye esprili bir yanıt verdi. Kadınlarla ve çocuklarla programlarında sık sık bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu anlatan Selvi Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

'UMUTLUYUM'

“İnsanların kafasında neden, niçin sorularını yaratmak bile çok büyük değişimlere yol açabiliyor. Ancak bundan sonrası için umutluyum. Bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Sonunda geldik gibi de hissediyorum. İktidarlar yerel yönetimlerle değişiyor. Biz de bu değişimi yaşayacağız inanıyorum. Bu toprakların çocukları, kadınları baharı yaşamayı hak ediyor.

'ÇOCUKLUĞUMUN GAZETESİ'

Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi için; “Cumhuriyet benim çocukluğumun gazetesi. Hâlâ daha yakından takip ediyoruz. Zaten artık evimize aldığımız çok fazla gazete de kalmadı” dedi.