TRT de topa girdi, Bahçeli'nin 'Demirtaş' çağrısını paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu iddialarına sert tepki gösterdiği grup toplantısı çıkışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili de kritik bir çıkış yaptı.

"TAHLİYESİ HAYIRLI OLACAKTIR"

Gazeteciler, MHP lideri Bahçeli'ye, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği "hak ihlali" kararını kesinleştirmesini sordu. Bahçeli, "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" dedi.

TRT, BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

İktidarın yayın organı olarak bilinen TRT de, Bahçeli'nin o sözlerini sosyal medyadan paylaştı.

TRT Haber'in X hesabından yapılan paylaşımda, MHP liderinin, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

Adalet Bakanlığı dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Öte yandan bugün, Demirtaş'ın cezaevinde 9. yılı doldu.