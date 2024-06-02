TRT ‘tarafsızlık’ vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini unuttu

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 07:59

TRT’nin 2023 yılına ilişkin faaliyet raporu yayımlandı. Raporda yaptığı haberlerle ve muhalefete az süre vermesiyle tartışma konusu olan TRT Haber’in genel seçim sürecindeki faaliyetlerine yer verildi. Konuyla ilgili raporda tarafsızlık vurgusu yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili tüm hususlar tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla ekranlara yansıtılmıştır.”

TRT’nin reklam filmlerini sekiz gün boyunca yayımlamadığını açıklayan CHP, 17 Nisan 2023’te konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’nin faaliyet raporunda sözü geçen propaganda konuşmasında “TRT son yedi yılda beni sadece bir kez davet etti. Bugün TRT iktidar partisinin yayın organı haline geldi. TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. Halkın vergileri ile ayakta kalmasına rağmen iktidarın güdümünde, iktidarın propagandasını yapıyor, gerçekleri halktan gizliyor” açıklamasını yaptı.

CHP SÜRELERİ PAYLAŞMIŞTI

Seçimlerden sonra ise CHP’nin 81 il başkanı 12 Temmuz 2023’te TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’nin konuyla ilgili açıklamasında, “3 Ocak-28 Mart 2023 tarihleri arasında Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına en fazla 10 dakika 36 saniye ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Erdoğan’ın çok altında yayımlanmıştır” ifadeleri yer almıştı.