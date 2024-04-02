TRT Haber, seçim günü yasakları çiğnedi: ‘Yasaları delerek iktidar propagandası yapmıştır’

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

31 Mar yerel seçimleri tamamlandı. 1 Ocak’ta başlayan seçim kampanyalarında sadece AKP’nin adaylarına yer veren, CHP adaylarını ise yayınlarında yer vermediği için eleştirilen TRT Haber seçim günü yasakları çiğnedi.



ERDOĞAN VE KURUM’UN YER ALDIĞI FİLMLER GÜN BOYUNCA YAYINLANDI

TRT Haber, 31 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AKP’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıttı.

SEÇİMDEN 1 GÜN ÖNCE DE YASAKLARI DELDİ

TRT Haber, ayrıca aynı gün İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ve Erdoğan’ın önsözünü yazdığı “Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik” kitabının tanımını yaptı. Kanal bununla birlikte 30 Mart günü saat seçim yasakları ilan edildikten 1 saat sonra Mehmet Hilmi Güler’in reklam filmini ekranlara getirdi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Tuncay Keser, TRT Haber’in seçim yasaklarını çiğnemesine tepki gösterdi. “

“YASAĞI DELEREK İKTİDAR PROPAGANDASI YAPMIŞTIR”

“Seçim döneminde sadece iktidarın adaylarını ekranlarına taşıyan TRT Haber seçim gününü de boş geçmemiş, 31 Mart günü seçim yasağını delerek iktidar propagandası yapmıştır” diyen Keser, şunları söyledi:

“YAYIN TANITIMI DEĞİL PROPAGANDA”

“TRT’nin Seçim yayınlarının tanıtımı için hazırlanan spot filmlerle, iktidar propagandası yapılmış, oy vermeye gidecek vatandaşlar etkilenmeye çalışılmıştır. 31 Mart Pazar günü birçok kez yayınlanan yaklaşık 20 saniyelik tanıtım filminde iktidarın Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir adayları, AK Parti’nin seçim mitingleri yer almıştır. Bunun yayın tanıtımı değil, propaganda olduğu açıktır.

“TRT HABER, BU SEÇİMİN KAYBEDENİ OLMMUŞTUR”

1 Ocak’ta başlayan seçim dönemi boyunca canlı yayınlardaki adaletsizlikler, haberlerde muhalefetin adaylarının yok sayılması, korsan reklam filmleri, belgesel adı altında propaganda filmleri, dosya haberler ve öze röportajlarla günlük yayının büyük bölümünü iktidara ayıran TRT yönetimi, seçim günü bile seçim yasaklarını delerek, hukuksuzluk dosyasını büyütmüştür. TRT Haber, bu seçim döneminin en büyük kaybedeni olmuştur. Basın tarihimize de böyle geçecektir.”

SEÇİM GÜNÜ DE TARAFSIZ KALAMADI

TRT Haber’de seçim günü Erdoğan, Bahçeli, Kurum, Dağ ve Altınok’un oy kullanma yerlerinde canlı yayın yaptı. Ancak CHP’nin hiçbir adayının oy kullandığı bölgelerde canlı yayın yapılmaması dikkat çekti.