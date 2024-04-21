TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi

Yerel seçim öncesi hiçbir canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer verilmeyen TRT'de bugünkü Fenerbahçe-Eczacıbaşı maçında İmamoğlu'nun ismi ilk defa anons edildi. .

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 21:14
TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
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Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğunu kazandı. 

Maçı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu trbünlerde takip etti. Maçı sunan TRT spikerinin Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında anons etmesi dikkat çekti.

TRT, 31 Mart yerel seçimleri önce hiçbir canlı yayınında İmamoğlu'na yer vermemişti. 


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