TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
Yerel seçim öncesi hiçbir canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer verilmeyen TRT'de bugünkü Fenerbahçe-Eczacıbaşı maçında İmamoğlu'nun ismi ilk defa anons edildi. .
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğunu kazandı.
Maçı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu trbünlerde takip etti. Maçı sunan TRT spikerinin Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında anons etmesi dikkat çekti.
TRT, 31 Mart yerel seçimleri önce hiçbir canlı yayınında İmamoğlu'na yer vermemişti.
TRT tarihinde bir ilk— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 21, 2024
Canlı yayında Ekrem İmamoğlu anons edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu