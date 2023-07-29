TRT'de Arap alfabesi.. ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: Harf Devrimi hedef alınıyor

TRT’nin çevrimiçi platformu Tabii’de yayımlanan dizide, Türkoloji eğitimi alan gencin “Doğrusu bu” denilerek adını Arap alfabesiyle yazması istendi. ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Harf Devrimi’ne aykırı. TRT suç işliyor” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00
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TRT’nin çevrimiçi platformu Tabii’de Cumhuriyet değerlerinin hedef alınması tepki çekti. TRT’nin yeni çevrimiçi platformu olan Tabii’de yayımlanan “Koyu Beyaz” adlı dizide; Türkoloji okumak için yurtdışına çıkan Alper adında bir Türk öğrenciden, adını tahtaya yazması istendi.

Alper, adını Türk alfabesiyle yazarken dersi veren akademisyen “Kendi harflerinle yaz” tepkisini gösterdi. Alper ise adının Türkçe’de yazılışının doğru olduğunu söyledi. Bunun üzerine akademisyen, başka bir öğrenciyi tahtaya çıkardı. Bu öğrenci, adını tahtaya Osmanlıca Arap alfabesiyle yazarken, akademisyen doğrusunun bu olduğunu belirtti. Sahne, sosyal medyada tepki çekti.

(Hüsnü Bozkurt)

Cumhuriyet’e konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, bu sahnede Harf Devrimi’nin hedef alındığını belirterek “Bu uygulama anayasa tarafından koruma altına alınan Harf ve Dil Devrimi’ne aykırıdır. TRT, bu yayımıyla suç işlemektedir” dedi. Bozkurt savcıları göreve davet etti.


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