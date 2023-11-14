TRT’de ‘propaganda’: 29 Ekim kutlamalarında hükümete gelen eleştiriler yanıtlandı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 06:40

Güncelleme: 14.11.2023 - 06:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, TRT’de yayımlanan ve genellikle iktidara yöneltilen eleştirilerin yalanlandığı “İddiaların Aksine” isimli programla ilgili RTÜK’e başvurdu. Başvurusunda TRT’nin kendi yasasına göre tarafsız yayınlar yapması gerektiğini vurgulayan Keser, “İddiaların Aksine isimli programın içeriğinin hükümetin izlediği politikalar ve uygulamalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eleştirilere yanıt niteliğinde görsel unsurların oluşturduğu görülmektedir” dedi.

Keser programda “Yurtlar yetersiz”, “Çanakkale’deki orman yangınına yeterli müdahale edilmedi”, “Afganistan’dan Türkiye’ye göç akını engellenmiyor”, “Türkiye her geçen gün biraz daha çölleşiyor” gibi konularda iktidara yöneltilen eleştirilerin tüm ekranı kaplayan büyük puntolarla “Yalan” yazısı ile yanıt verildiğine dikkat çekti.

YAYIN İLKELERİ İHLALİ

Programın 6 Kasım tarihli yayınında “Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları sönük geçti” eleştirilerine yanıt için yaptığı yayını anımsatan Keser, “Yayında “Hükümet de Cumhuriyetin 100. yılını eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kutladı. 81 ilde yapılan etkinliklerin yanı sıra İstanbul ve Ankara tarihi bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim’de devlet erkânıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Yüz Dev Eser’ yağlı boya resim sergisini ziyaret etti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul etti. Kutlamalara gereken özenin gösterilmediği yönündeki iddialar, Cumhuriyetin ve temel değerlerinin önemsenmediği algısını oluşturmayı amaçlıyor” ifadelerinin kullanıldığını aktaran Keser, “Söz konusu yayında, sosyal medyada hükümete yönelik eleştirilere yer verildikten sonra hükümet propagandası niteliğinde bir yayın ekrana getirilmiştir” diye konuştu.

Konunun RTÜK gündemine alınmasını isteyen Keser, “Milletimizin vergileriyle fonlanan TRT’nin, kamu zararına da yol açacak şekilde, vatandaşların sosyal medya hesaplarında ifade edilen görüş ve eleştirileri, yanıtlamak-yalanlamak veya hükümet propagandası yapmak gibi bir görevi yoktur. TRT söz konusu yayın ile ‘tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak’ ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır’ ilkelerini ihlal etmiştir” ifadelerini kullandı

