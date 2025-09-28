Trump AVM önünde protesto: 'Trump ve avanesine karşı mücadele etmek zorundayız'

İşçi Öğrenci Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen günlerde yaptığı görüşmeyi Şişli’deki Trump AVM önünde protesto etti.

Eylem sırasında “Amerika’nın sömürgesi olmayacağız” yazılı pankart açıldı.

Hazırlanan açıklama Doğan Zafer Çıngı tarafından okundu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz günlerde ülkemizin her onurlu vatansever insanının içini yakan, rahatsız eden bir görüşme gerçekleştirildi. Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede Trump tarafından ülkemiz ve halkımızın onuru çiğnendi. Trump’ın bu görüşmedeki açıklamaları ülkemizin bağımsızlığına dil uzatan ve hem ekonomik hem siyasi anlamda tam sömürge ülke haline gelmemizi isteyen açıklamalardır. Demiştir ki açıklamalarında Trump, ‘ABD’den 100 milyar dolar tutarında Boeing marka yolcu uçağı alacaksın’ ve bunu AKP iktidarına kabul ettirmiştir. Ayrıca yine Trump’ın isteği doğrultusunda sanki daha yakın ülkelerden doğal gaz alamazmış gibi 2045 yılına kadar ABD’den 10 milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alımı anlaşması imzalanmıştır. Ülkemiz, Trump tarafından bu kadar küçük düşürülmeyle bırakılmayıp ayrıca ülkemizin tapusu sayılan Lozan Antlaşması'nı ihlal eder şekilde Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konusunda emirler verilmiştir. Yine Trump tarafından ‘Hileli seçimleri en iyi bilen sensin’ denilerek ülkemizde gerçekleşen seçimlerin birçoğuna hile karıştırıldığını ve şaibeli olduğunu açıkça dile getirmiştir. Tüm bu tavizlere ve sömürge devlet hâline getirilme durumuna karşı ise parasını halkımızın vergileri ile sırtından ödediği F-35 savaş uçaklarının teslimine yönelik ise hiçbir sonuç çıkmamıştır."

"TRUMP VE AVANESİNE KARŞI MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Trump hem ülkemizi aşağılamış hem de maksimum düzeyde alabileceklerini almıştır. Yani ülkemiz, AKP iktidarı yolu ile ABD’nin sömürge devleti haline getirilmiştir. Biz vatansever işçi ve öğrenciler de bugün aynı şekilde ülkemizi sömürmek ve parçalamak isteyen ABD emperyalizmine karşı savaşıyoruz. Tam bağımsız Türkiye için savaşıyoruz. Bugün Orta Doğu’da İsrail, başta Filistin halkı olmak üzere tüm bölgeye savaş götürmektedir. AKP iktidarı ise yurt içinde başka, yurt dışında başka gözükmektedir. Mazlum Gazze ve Filistin halkı her gün İsrail’in bombaları ve kurşunları altında zulüm görürken ülkemiz iktidarı İsrail ile ticari ilişkisini devam ettirmektedir. Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkisi kesilmediği müddetçe İsrail hakkında söylenen tüm olumsuz sözler aldatmacadan ibarettir. Bunun içindir ki biz İşçi Öğrenci Birliği olarak her türlü haksızlığa ve zulme karşı sesimizi çıkarmak zorundayız. Ülkemizin ABD emperyalizmince sömürülmesine karşı bağımsız Türkiye diye haykırmak zorundayız. Ülkemizin onurunu ayaklar altına almaya çalışan Trump ve avanesine karşı mücadele etmek zorundayız. Bizler, Lozan Antlaşması’nın delinmesine, Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulanmasına izin vermeyeceğiz.”

Açıklamanın ardından grup, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun birlikte olduğu bir fotoğrafı yaktı.