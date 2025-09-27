Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleri, Dolmabahçe görüşmeleri üzerinden gündeme geldiği gerçekliği yalanlanmadı. Amerikan dışişlerinin ön kazanımlara ilişkin hızla gündeme sokulan çıkışlarına, CHP ağırlıklı, ülkemiz siyasi partilerinin muhalefetinden gelen güçlü, toplu protesto eylemlerini de kapsayan ortak çıkışlar umutlandırıcı, halkımızda güçlenen karşı çıkışlar için yol, ufuk açıcı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı kendisine geçmişte de prestij kazandıran çıkışları, Trump’la görüşmelerinden öncesinde gerçekleşmiş olarak dünya kamuoylarına dönük olarak olumlu iz bıraksa da... Avrupa ülkeleri ağırlıklı Hamas, Filistin toprakları üzerinde yaşanan insan hakları vahşetine karşı sert tepkilerle çakıştığından, ikili arasında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilmiş anlaşmaların içerikleri ne kadar çok olasılı, kapsamlı olabilmişse olsun, sonuç verebilirliğinin havada kalmasını getirmesi kaçınılmaz gibi.

Trump ile İsrail hükümeti arasında gerek Hamas, gerekse Filistin toprakları üzerinden, varılmış olmasının ötesinde fiilen uygulamaya girmiş eylemlerin sonuçları hızla sonuçlar vererek yaşanıyor. Bombalarla uçurulan dev yapıların ardından, insani yardım konvoylarına aralıksız saldırılar, sabotajlar sonucunda, sadece AB ülkelerinden değil, dünyanın her yanında gelen tepkiler, büyüyor. Gün gün, saat saat yaşanan insanlık dramlarının sonucu olarak yeni yeni sürpriz ittifaklar dünyanın, insanlığın gündemine giriyor.

***

Varsayalım ki ikilinin görüşmeleri üzerinden varılmış sonuçlara ilişkin, bizim yandaş medyalarda da ağırlık verilmeye çalışıldığı üzere anlamlı kaynak, yatırım projelerinin işletilmeleri için gündeme sokulma çabaları gerçekten yaşanabilecek. Amerikanİsrail ittifakının işbirliğinden yıldırım hızıyla gündeme sokulmuş yıkımlarla, gerek Hamas gerekse Filistin toprakları üzerinden ortalıkta kurtarılabilecek bir şeyler bulunamayacak.

Sonrasına, Cumhurbaşkanlığı’nın umutlandırılmaya çalışıldığı, Türkiye için geçmişten geçerli askeri anlaşmalarla bağlantılı kazanılmış hakların uygulamalarının karşısında, Trump adına sızdırıldığı üzere, kuşkusuz siyasi-askeri gerçeklikler üzerinden işlevsel, bizimkilerin gerçekleştirdiği Rusya ile yapılmış anlaşmanın kaldırılması koşulu gündeme giriyor. Varsayalım ki masadan sızdırılmakta olan uzlaşmaların hepsi helal, gelin görün ki tümü için de gerçekleştirilebilirliğe yönelik adımların atılabilirliği siyaseten haram.

Saray’ın Amerika’dan acil destek, kaynak beklentileri üzerinden kurmaya çalıştığı düşlerin, eylemlerin, Türkçesi, kaynak aktarımlarının olasılıkları ne kadar gerçekleştirilebilir ki?

Masa örtülerinin altından kaldırılmış tek ayakları kimi görebilir, kimler kanıtlayabilir ki? Doğrusu ülkemiz kaynaklarından yıllar öncesinden yatırılmış paraların karşılığı gönderilmemiş silahları için bile, gönderilme olasılıkları hâlâ yok gibi. Bilinçli, istemli, gönüllü destek yatırımları adına Amerika’dan gelebilecek özel sektör yatırımlarına bağlanmış umutlar çok daha da zayıf.

Geçmişteki liberal siyasi liderlerimizin desteklenmeleri adına da gündeme getirilmiş, karşılıklarının gündeme sokulmaları bile söz konusu olamamış o kadar çok tanıklı örnek yaşanmış ki... Demem o ki yoğrulmaya çalışılan hamurun tutması öylesine zorlu ki... Beklemeye takatleri kalabilir mi?...