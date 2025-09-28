Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Bu iktidar yumurta iktidarı...

İlk Maliye bakanımız rahmetli Unakıtan babalar gibi satacağını ilan ederek işe başlamıştı.

Sonunda iş almaya-satmaya değil, trampaya vardı.

13 uğursuz diye, numara kullanmayan cumhurbaşkanımız ise kurtuluşu Başkan Trump ile trampa pazarlığında arıyor:

Ver meşruiyeti, al 150 Boeing’i!!!

Çok şükür Trump çok anlayışlı ve kibar. Parada pulda gözü yok.

***

En iyisi eski bir yumurta hikâyesi:

Kadının biri yalnızlıktan sıkılıyormuş. Kendine bir armağan almaya karar vermiş:

Kuş pazarına gitmiş, isteğini açıklamış.

Kuşçu, “Bu dişi papağan size en uygunu!” demiş:

Kadın sormuş:

Oğlum bu konuşur mu?

- Evet.

- Dişi mi?

- Evet!

- Yumurtlar mı?

- Evet.

- Kaç tane - Her sabah dört köşeli bir yumurta yumurtlar.

- Başka?

- Dört köşeli bir yumurta yumurtlar.

- Başka? - Dört köşeli bir yumurta...

- Başka?

- Dört köşeli yumurt...

- Oğlum sağır değilim. Başka?

- 4 köşeli yumurtlar... Yumurtlarken de 4 ayrı dilden “Yandım anaaam!” diye çığlıklar atar!

***

İktidar her gün yeni bir şey yumurtluyor.

O anda ortalığı “Yandım anam sesleri!” sarıyor.

Devlet Bahçeli’den önceki süreç yumurtası Tayyip Bey’den gemişti:

“Silah bırakıp masaya gelsinler!”

Aradan 24 saat geçmedi...

Basın sözcüsü, “Onu demek istemedi!” diye ortalığa döküldü.

Tayyip Bey bu arada Kürtçeye yayın izni çıkartmasıyla övünüp durmuştu.

Biz de bu köşede hariçten gazel okumuştuk:

“Bir dil yetmez

Zazaların, Lazların, Boşnakların başı kel mi?

Hem AKP’nin yumurtaları 4 köşe olduğuna göre, feryat için de 4 ayrı dil gerek!

Tayyip Bey, Karadenizli olarak Lazcayı, Siirt milletvekili olarak Kürtçeyi, atalarının Gürcü olduğunu ilan ettiği için de Gürcüceyi de ihmal etmemeli. Elbette üst kimliği gereği, ‘Türkiyece’yi de unutmamak gerek.”

***

Emekliye, asgariden ücretsize, ilaca muhtaç yoksula bütçede para yok.

“Ya 150 Boeing’e para?” diye feryadın anlamı yok.

Onlar para ile değil. Trampa!

Hukuksal önemli not:

Günlük dilde aynı anlamda kullanılsa da takas ile trampa farklı kavramlardır. Takas borcu sona erdiren bir hukuki işlemdir. Tek taraflı da yapılabilir. Trampa ise bir malın diğeri ile değiştirilmesidir. Takasın aksine, trampa iki taraflı bir hukuki işlemdir. Sayın Erdoğan’ın meşruiyeti uçakların teslimi ile kesinleşmiş olacaktır. Fakir fukaraya garip gurebaya geçmişler olsun.