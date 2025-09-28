Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump ile trampa
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Trump ile trampa

28.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Bu iktidar yumurta iktidarı...

İlk Maliye bakanımız rahmetli Unakıtan babalar gibi satacağını ilan ederek işe başlamıştı.

Sonunda iş almaya-satmaya değil, trampaya vardı.

13 uğursuz diye, numara kullanmayan cumhurbaşkanımız ise kurtuluşu Başkan Trump ile trampa pazarlığında arıyor:

Ver meşruiyeti, al 150 Boeing’i!!!

Çok şükür Trump çok anlayışlı ve kibar. Parada pulda gözü yok.

***

En iyisi eski bir yumurta hikâyesi:

Kadının biri yalnızlıktan sıkılıyormuş. Kendine bir armağan almaya karar vermiş:

Kuş pazarına gitmiş, isteğini açıklamış.

Kuşçu, “Bu dişi papağan size en uygunu!” demiş:

Kadın sormuş:

Oğlum bu konuşur mu?

- Evet.

- Dişi mi?

- Evet!

- Yumurtlar mı?

- Evet.

- Kaç tane - Her sabah dört köşeli bir yumurta yumurtlar.

- Başka?

- Dört köşeli bir yumurta yumurtlar.

- Başka? - Dört köşeli bir yumurta...

- Başka?

- Dört köşeli yumurt...

- Oğlum sağır değilim. Başka?

- 4 köşeli yumurtlar... Yumurtlarken de 4 ayrı dilden “Yandım anaaam!” diye çığlıklar atar!

***

İktidar her gün yeni bir şey yumurtluyor.

O anda ortalığı “Yandım anam sesleri!” sarıyor.

Devlet Bahçeli’den önceki süreç yumurtası Tayyip Bey’den gemişti:

“Silah bırakıp masaya gelsinler!”

Aradan 24 saat geçmedi...

Basın sözcüsü, “Onu demek istemedi!” diye ortalığa döküldü.

Tayyip Bey bu arada Kürtçeye yayın izni çıkartmasıyla övünüp durmuştu.

Biz de bu köşede hariçten gazel okumuştuk:

“Bir dil yetmez

Zazaların, Lazların, Boşnakların başı kel mi?

Hem AKP’nin yumurtaları 4 köşe olduğuna göre, feryat için de 4 ayrı dil gerek!

Tayyip Bey, Karadenizli olarak Lazcayı, Siirt milletvekili olarak Kürtçeyi, atalarının Gürcü olduğunu ilan ettiği için de Gürcüceyi de ihmal etmemeli. Elbette üst kimliği gereği, ‘Türkiyece’yi de unutmamak gerek.”

***

Emekliye, asgariden ücretsize, ilaca muhtaç yoksula bütçede para yok.

“Ya 150 Boeing’e para?” diye feryadın anlamı yok.

Onlar para ile değil. Trampa!

Hukuksal önemli not:

Günlük dilde aynı anlamda kullanılsa da takas ile trampa farklı kavramlardır. Takas borcu sona erdiren bir hukuki işlemdir. Tek taraflı da yapılabilir. Trampa ise bir malın diğeri ile değiştirilmesidir. Takasın aksine, trampa iki taraflı bir hukuki işlemdir. Sayın Erdoğan’ın meşruiyeti uçakların teslimi ile kesinleşmiş olacaktır. Fakir fukaraya garip gurebaya geçmişler olsun. 

İlgili Konular: #Tayyip Erdoğan #Trump #İktidar #Devlet Bahçeli

Yazarın Son Yazıları

Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025
Biri ötekine ihanet ederse...

Biri ötekine ihanet ederse...

Devamını Oku
09.03.2025
Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Devamını Oku
02.03.2025
Muamma ve Doruk ile Nehir

Muamma ve Doruk ile Nehir

Devamını Oku
09.02.2025
Tekerrür ve tashih

Tekerrür ve tashih

Devamını Oku
02.02.2025
Monşersiz diplomasi

Monşersiz diplomasi

Devamını Oku
19.01.2025
Maziye bak ileriyi gör

Maziye bak ileriyi gör

Devamını Oku
12.01.2025
Aklımızdaki meret soru...

Aklımızdaki meret soru...

Devamını Oku
05.01.2025
Sağlık olsun

Sağlık olsun

Devamını Oku
29.12.2024
Tanrı’ya bin şükür!

Tanrı’ya bin şükür!

Devamını Oku
15.12.2024
Hasetle hasretle Demirel

Hasetle hasretle Demirel

Devamını Oku
08.12.2024
Devlet aklı mı Devlet Bey'in aklı mı?

Devlet aklı mı Devlet bey'in aklı mı?

Devamını Oku
01.12.2024
Öğretmenlere kutlu, ifritlere lanet

Öğretmenlere kutlu, ifritlere lanet

Devamını Oku
24.11.2024
Açılım deyip geçilmez!

Açılım deyip geçilmez!

Devamını Oku
17.11.2024
10 Kasım ve Kehf Suresi

10 Kasım ve Kehf Suresi

Devamını Oku
10.11.2024