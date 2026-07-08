Trump Şara'yla görüştü, yine Erdoğan'ı övdü: 'Netanyahu'nun dostu diyemem ama anlaşıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Şara'ya ve onun liderliğindeki yönetime övgüler düzen Trump, "1 buçuk yıl içinde önemli işler yaptı; Suriye yönünü tamamen değiştirdi. Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" dedi.

HİZBULLAH'A KARŞI HTŞ

Trump, Lübnan'da İsrail işgaline karşı savaşan Hizbullah konusunda Şara yönetiminden destek alabileceklerini tekrar etti. ABD Başkanı “Suriye'nin Lübnan'daki Hizbullah konusunda hâlâ yardımcı olmasını istiyor musunuz?” sorusunu “Yardımcı olabilirler, bunu göreceğiz. Bence çok büyük ilerleme kaydediyoruz” diye yanıtladı

Trump, ayrıca Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını belirtti.

BİR KEZ DAHA 'TÜRKİYE' VE 'İSRAİL' ÖVGÜSÜ

Türkiye'nin harika bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Trump, aynı açıklamasında İsrail yönetimi için de "İsrail lideri Netanyahu da harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı" dedi.

ABD Başkanı, “Sizce İsrail askerlerini Güney Lübnan'dan çekmeli mi?” sorusuna da “Bunu Bibi ile konuştum. Evet, bence çekecekler. Bunu istediklerini düşünüyorum… Lübnan ile iyi anlaşıyorlar, Lübnan ile anlaşmalar imzalıyorlar. Bu tarihte bir ilk… Yani İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşmamız var ve evet, ayrılacaklar. Bunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" yanıtı verdi.

"ERDOĞAN VE NETANYAHU ANLAŞIYOR"

"Netanyahu Erdoğan'ın bölgedeki ülkelerde amaçları olduğunu söylemişti" hatırlatması üzerine de Trump, "Hayır İsrail'de hiç böyle bir şey yapmadı. İsrail'i rahat bıraktı. Erdoğan, Netanyahu'nun dostu diyemem ama anlaşıyorlar. Türkiye gerçekten bir fantastik bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.