Trump’tan Zelenskiy’e: 'Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi'

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesindeki Cumhuriyetçi partili adayları desteklemek için çıktığı Tennessee seyahati öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının savaşın uzamasına neden olması ihtimaline ilişkin soru üzerine Trump, "Ben bu konuya farklı bakıyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in barışa ulaşmak için birçok fırsatı oldu fakat bunu yapmamayı tercih etti. Zelenskiy, savaşı defalarca sonlandırabilirdi ama bunu yapmamayı seçti. Biz, Rusya’ya karşı istediğinizi yapabilirsiniz dedik. Sadece ‘Rafinerileri vurmayın, çünkü bu dünya genelinde soruna neden oluyor’ dedik. Zelenskiy, dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Dizel yakıt üzerinden çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize sorun çıkarmak istiyor. Çünkü Rusya, dünya genelinde dizel yakıtın büyük bir kısmını tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

"DURMASI ONUN İÇİN DAHA İYİ OLUR"

ABD Başkanı, "Zelenskiy'e istediğini yap ama dizel yakıtı hedef alma, çünkü bu büyük bir sorun dedik. Peki ne yaptı? Gidip dizel yakıtı hedef aldı. İstediğini yapabilir ama bunu yapamaz. Bu, dizel yakıt rafinerilerinin yetersizliği nedeniyle dünya çapında bir soruna neden oluyor. Zelenskiy’e ne istersen yap ama (Rusya’nın) dizel rafinelerini vurma dedim ama yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" dedi. Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılarının Amerikalı çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini ve dünyanın geri kalanını kötü etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"BENCE UKRAYNA’NIN YENİ BİR DEVLET BAŞKANI SEÇMESİNİN VAKTİ GELDİ"

Bir basın mensubunun "Ukrayna halkının Rusya’dan günlük bazda gerçekleştirilen roket saldırılarının hedefi olduğu" sözleri üzerine Trump, "Sana katılıyorum. Peki önerim ne biliyor musun? Anlaşma yapabilecek bir lider seçmelerini öneriyorum. Çünkü (Zelenskiy) birçok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiçbirini yapmadı" dedi.

Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı ve ülkenizin yüzde 30’unu çoktan kaybetmiş olmazdınız. 1 milyondan fazla insan öldü. Her iki tarafın toplamında 2 milyondan fazla insan öldü. Bu asla başlamaması gereken bir savaştı. Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" şeklinde konuştu.

"HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARA KATILABİLİRİZ"

Trump, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına katılıp katılmayacakları sorusuna ise, "Katılabiliriz, bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıya değinen Trump, "Son saldırıdan yeni haberimiz oldu. Dolayısıyla bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunda eski bir binbaşı olan ve 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın infazının canlı yayınlanmasına ilişkin soru üzerine Trump, "Bu konuda iki farklı görüş var. O acımasız bir katil. 13 kişiyi soğukkanlı bir şekilde öldürdü, 20’den fazla kişiyi yaraladı. İnfazın canlı yayınlanması konusunda iki farklı görüş söz konusu. Biliyorsunuz, yayımlarsanız belki başka insanlar onun yaptığını yapmaz. Nihai kararı ben vereceğim" ifadelerini kullandı.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NÜ KİMSENİN ADINI DAHİ DUYMADIĞI BİRİNE VERDİLER"

Bu yılki Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olan Güney Afrikalı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay’ın ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yaptırım kararını eleştirmesini de değerlendiren Trump, "İlginç bir nokta var. Ben 8 savaşı sona erdirdim. Bütün (İsrailli) esirleri geri getirdim. Diğer ülkelerden 300’den fazla rehineyi geri getirdim. Çin’i durdurdum, Tayvan’ı durdurdum. Bu mesele devam ediyor ve ne olacağını kim bilebilir ama durdurdum ve birçok şeyin yaşanmasını engelledim. Gerçekten alevlenmiş 8 savaşı sona erdirdim. Sonra Nobel (Barış) Ödülü’nü kimsenin adını dahi duymadığı birine verdiler. Ben onun adını önceden duymuş değilim. Tanıdığım kimse de onun adını duymamış. Tek bildiğimiz, İsrail karşıtı olduğu ve Nobel ödülünü ona verdiler. Norveç’te bir terslik var" dedi.

ABD Başkanı Trump, ara seçimlerin sonuçlarını sonuç ne olursa olsun kabul edip etmeyeceği sorusuna ise, "Elbette kabul edeceğim ama hile istemiyoruz" şeklinde cevap verdi.