Trump’ın seçilmesinin etkileri Atılım Üniversitesi’nde tartışıldı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

Cumhuriyet Gazetesi ve Atılım Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen dış politika odaklı konferansların ilki ‘Trump’ın seçilmesinin dünyaya etkisi: Ortadoğu ve Suriye politikası’ başlığıyla Atılım Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansta ABD’nin 47. başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün dünyaya ve etkileri tartışıldı.

Konuşmacılar arasında yer alan Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Trump ile başlayan dönemin, soğuk savaşın bittiği zamandan itibaren geçirilen döneminin sonuna gelindiğinin işareti olduğunu söyledi. Gürel “Trump döneminde Türkiye’yi asıl bekleyen tehlike, bölge politikasında düşmanlıklara ortak edilmesidir. İran ile karşı karşıya getirilmesidir” dedi.

Emekli Tuğgeneral Ali Er ise HTŞ’nin Suriye’de düzeni sağlayamaması halinde Türkiye’nin yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Denk ise Trump’ın, dünya gidişatının semptomanik bir göstergesi olduğunu söyledi. Dünyada “Trump gibi yöneticilerin” kazandığını belirten Denk, yeni sistemin ülkeleri ‘anonim şirket’ gibi yönetecek kişilere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Atılım Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden Doç. Dr. Duygu Dersan Orhan da her ne kadar Trump ilk döneminde Suriye’den askerlerini çekeceğinin işaretinin vermiş olsa da bu konuda Trump’ın ekibinde fikir ayrılıkları olduğunu anımsattı.