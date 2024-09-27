TSE tarafından Bursa'da yapılması planlanan projenin yapılamadığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetim raporundaki bulgulara göre, TSE tarafından Bursa Yenişehir’de yapılması planlanan otomotiv test merkezi projesinin yapılamadığı, bu amaçla tahsis edilen taşınmazın “fuzuli şagiller” tarafından işgal edildiği ve işgal üzerine ecrimisil alınarak bu uygulamaya süreklilik kazandırıldığı tespit edildi. “Fuzuli şagil”, bir kimsenin, taşınmazın sahibinin izni olmadan bu taşınmazı işgal etmesi anlamına geliyor. Rapora göre, Yenişehir’deki arazi Bakanlar Kurulu’nun 2014 tarihli acele kamulaştırma kararı ile belirlendi. Böylece Bursa Yenişehir’de yer alan taşınmaz üzerinde Otomotiv Test Merkezi projesi başlatıldı. Ancak aradan dokuz yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın proje ile ilgili herhangi bir gelişme olmadı.

Rapora göre, boş kalan taşınmaz ise “fuzuli şagiller” tarafından işgal edilerek tarımsal faliyette kullanılmaya başlandı. Sonrasında ise işgalcilerden Hazine adına ecrimisil alınmaya başlandı. Sayıştay, ecrimisilin bir taşınmaz yönetim biçimi olmadığını vurguladı.