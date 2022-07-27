Bu görüntüler bu sabah kaydedildi: Suriye'de dikkat çeken hareketlilik

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:28

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos günü Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı. Erdoğan'ın Putin'le ziyareti öncesi bölgeden dikkat çekici bir haber geldi.

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