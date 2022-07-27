Bu görüntüler bu sabah kaydedildi: Suriye'de dikkat çeken hareketlilik
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri operasyon gündemdeki yerini korurken, bölgedeki askeri hareketlilik hız kazandı. Rusya ve Suriye bölgede ortak askeri tatbikat düzenledi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos günü Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı. Erdoğan'ın Putin'le ziyareti öncesi bölgeden dikkat çekici bir haber geldi.
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