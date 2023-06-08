TSK’ye hac yazısı
MSB, kuvvet komutanlıklarına hacca gitmek isteyenlerin isimlerini bildirmesi için yazı gönderdi. Emekli komutanlar, isteyenin bireysel olarak hacca gidebildiğine işaret ederek uygulamaya tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs’ta kuvvet komutanlıklarına “hac” konulu yazı gönderdi. Yazıda, Suudi Arabistan Krallığı’nın 2023 hac dönemi için bakanlık personeli ve eşlerinden hacca gitmek isteyenlere sınırlı sayıda kontenjan ayırdığı belirtilerek, gitmek isteyenlerin isimlerini bildirmesi istendi. Kuvvet komutanlıkları da yazıyı kurum içinde paylaştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı, 1 Haziran’da kurum içine konuyu “Hac Başvurusu” başlığıyla duyurdu. Bakanlığın kontenjana ilişkin yazısının anımsatıldığı yazıda, bu kapsamda öncelikle şehit ve gazi ailelerine yer verileceği belirtildi. Hacca gitmek isteyen personelin kimliklerinin ise ana ast birlik komutanlıklarına yazıyla gönderilmesi istendi. Söz konusu süreç 2 Haziran itibarıyla tamamlandı.
Emekli komutanlar, benzer uygulamaya daha önce rastlanmadığını, isteyen kişinin bireysel olarak hacca gidebildiğini söylerken, kuvvet komutanlıklarındaki bu uygulamanın “doğal olmadığına” işaret etti.
RABITA BENZETMESİ
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazetemizin katledilen yazarı Uğur Mumcu’nun anlattığı Suudi Arabistan merkezli Rabıta örgütünü anımsatarak “Rabıta’nın 1970, 1980’lerde yaptığını şimdi çok daha farklı tarzla yapıyorlar. Bir propaganda faaliyeti” dedi.
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