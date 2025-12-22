Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜGVA'dan 'Gazze' toplantısı... Kulüp başkanları da katıldı: Sadettin Saran yer almadı

22.12.2025 14:10:00
Haber Merkezi
Bilal Erdoğan’ın başkanlığında TÜGVA’nın 1 Ocak’ta gerçekleştireceği Gazze Yürüyüşü için basın toplantısına Serdal Adalı, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan gibi kulüp başkanları da katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran basın toplantısına katılmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, Gazze’ye destek gösterisi düzenleyecek.

Milli İrade Platformu tarafından adres olarak daha önce olduğu gibi Galata Köprüsü belirlenirken, gösteri 1 Ocak 2026 günü düzenlenecek.

BASIN TOPLANTISINDA SÜRPRİZ İSİMLER

Gösteriye ilişkin bugün TÜGVA Genel Merkezi’nde, Bilal Erdoğan başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.

SARAN'IN YERİNE TORUNOĞULLARI

Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yer almaması dikkat çekti. Baın toplantısına Fenerbahçe adına kulüp yöneticilerinden Ertan Torunoğulları katıldı.

Futbol kulüplerinin başkanlarının yanı sıra iş insanı Abdurrahim Albayrak, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

