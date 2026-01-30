Tülay Hatimoğulları'ndan 'süreç' açıklaması: 'Erdoğan umarım süreçten caymak gibi bir risk almaz'

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçle ilgili mesajlar verdi.

T24'e konuşan Hatimoğulları, iktidarın Suriye'de izlediği politikaya tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Hem iktidarın hem de Hakan Fidan'ın açıklamalarında, Suriye'deki bütün Kürtleri, 'terörist' ilan etme var. Diyorlar ki 'orayı karış karış temizleyin.' Rojava'yı öyle bir anlatıyor ki orada 7/24 herkesin elinde silah var. Orada insanlar normal hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşın zorlukları içinde bunu yapmaya çalışıyorlar, oysa orada okula gitmeye çalışan çocuklar var. Ne yazık ki ben Türkiye'nin Şara yönetiminin Kürt halkına yönelik saldırılarında destekçi pozisyonda olduğunu görüyorum. Bu Kürtlerde derin bir kırılma yaratıyor" dedi.

Hatimoğulları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepkisini de "Erdoğan'ın 'Suriye'deki Kürtleri, teröristlerden ayıralım' söylemi Türkiye'deki Kürtlerin gönlünü okşamak için. Hükümet sözcülerin ve onlara yakın gazetecilerin Şara övgüsünü yapmasıyla Kürtleri ikna edemezler. Operasyonu destekleme hali Kürtler'de kırılma yaratıyor. Rojava'da Kürt katledilirken, biz burada Türkiye'nin iç barışını nasıl konuşacağız? Türkiye'nin Kürt'ü bize ne der o zaman?" ifadeleriyle dile getirdi.

'UMUT HAKKI': AKP İLE MHP ARASINDA FARKLAR VAR

'Umut Hakkı'yla ilgili beklentilerini de tekrar eden Hatimoğulları, "Tuncer Bakırhan 'Bize Öcalan'ı dinleyin diyeceğinize siz dinliyor musunuz' demişti. AKP ile MHP arasında bazı farklar var. MHP'nin yaptığı açıklamalar iktidarda ne kadar etkili oldu, emin değiliz. AKP umut hakkı konusunda çekimser kalıyor. MHP birçok şey öneriyor, hayata geçmiyorsa insan bir durup bakıyor. MHP'nin yaptırım gücünü kullanması gerekiyor. DEM'in içine oynama, Kürt siyasi temsilcilerin içine oynama taktikleri daha önce de yapıldı. Bu bize sökmez. Biz DEM olarak Öcalan'ın çağrısının arkasındayız. Biz onları uymaya çağrıyoruz. Umut hakkının hayata geçmemesi için bir neden yok. AİHM'in ortaya koyduğu bir rapor ile bu olabilir. AKP, tabanı konusunda endişeli. Ben AKP'nin ne isterse tabanını ona ikna edeceğini düşünüyorum. Yasa yapma gücü kendisinde. Tabanını ikna edemeyeceği bir konu olduğunu düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

"UMARIM ERDOĞAN RİSK ALMAZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Erdoğan 'Süreç bitti' derse sonuç ne olur?" sorusu üzerine de "Cumhurbaşkanı'nın bir gün 'süreç bitti' deme olasılığı var mı, her olasılık var. Biz Türkiye'deki olumlu adımların Suriye'de de etkili olacağını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan umarım ilk seferki gibi süreçten caymak gibi bir risk almaz. Bu kadar yoksulluğun, açlığın olduğu bir atmosferde Türkiye'yi karmaşık bir sürece çekmek 'Türkiye halklarına' yapılacak en büyük kötülüktür. Eve dönüş yasası bekleniyor, bütün adımlar atılmalı. Umarım eski kara günlere dönmeyiz. Biz DEM olarak biz bu müzakereyi yürtmenin tarafındayız. Sürecin arkasındayız. Süreç oyalanmaya dönmemeli" yanıtı verdi.