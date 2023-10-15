Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir, kaç yaşında? Tülay Hatimoğulları Oruç nereli?

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:37

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:37

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. “Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Eş genel başkanlığına Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan seçildi.

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ KİMDİR?

Tülay Hatimoğulları Oruç, 1977 yılında Antakya'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Halkların Demokratik Partisi bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin Eş Genel Başkanlığı ve Halkların Demokratik Partisi Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

27. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Dışişleri Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. Hatimoğulları Oruç, 28. Dönemde Yeşil Sol Parti Adana milletvekili seçildi. Öte yandan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) eş genel başkanlığına Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan seçildi.

Orta düzeyde Arapça bilen Hatimoğulları Oruç, evlidir.