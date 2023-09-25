Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu: 'Demokratik Haklar Partisi'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:26

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:26

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol) MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Gündemde önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre, siyasi gelişmeler ve partideki isim değişikliği var.

Artı TV'nin hanerine göre, Yeşil Sol Parti yeni ismi canlı yayında açıklandı. Buna göre partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.

