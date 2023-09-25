Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu: 'Demokratik Haklar Partisi'

Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Partinin yeni isminin 'Demokratik Haklar Partisi' olmasına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:26
Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu: 'Demokratik Haklar Partisi'
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol) MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Gündemde önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre, siyasi gelişmeler ve partideki isim değişikliği var.

Artı TV'nin hanerine göre, Yeşil Sol Parti yeni ismi canlı yayında açıklandı. Buna göre partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.


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Yeşil Sol Parti Demokratik Haklar Partisi

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