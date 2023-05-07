Kaftancıoğlu tüm İstanbulluları havalimanına çağırdı: 'İmamoğlu'nu karşılamak için...'
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tüm İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’den itibaren Sabiha Gökçen Havalimanına bekliyoruz @ekrem_imamoglu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere.. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız. #AzKaldı" diye yazdı.
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