Kaftancıoğlu tüm İstanbulluları havalimanına çağırdı: 'İmamoğlu'nu karşılamak için...'

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tüm İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 19:24
Kaftancıoğlu tüm İstanbulluları havalimanına çağırdı: 'İmamoğlu'nu karşılamak için...'
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Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’den itibaren Sabiha Gökçen Havalimanına bekliyoruz @ekrem_imamoglu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere.. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız. #AzKaldı" diye yazdı.

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