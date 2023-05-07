Kaftancıoğlu tüm İstanbulluları havalimanına çağırdı: 'İmamoğlu'nu karşılamak için...'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 19:24

Güncelleme: 07.05.2023 - 19:24

Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’den itibaren Sabiha Gökçen Havalimanına bekliyoruz @ekrem_imamoglu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere.. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız. #AzKaldı" diye yazdı.

AYRINTILAR GELİYOR...