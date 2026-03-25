Tüm siyasetçilerin malvarlıklarının araştırılmasına ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde Yeni Yol Partisi, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve 19 milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında görev yapan Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, valiler ile kamuya bağlı kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin mal varlıklarında yaşanan sıra dışı artışların, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde araştırılması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün Genel Kurul'da görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Önerinin gerekçesini açıklayan Özdağ, şunları söyledi:

"Bu öneri, bu grup önerisi hepimizi ilgilendiriyor. Türkiye'de son zamanlarda bir mal varlığı meselesi konuşuluyor biliyorsunuz; milletvekillerinin mal varlıkları, bürokratların mal varlıkları, bakanların mal varlıkları konuşuluyor. Türkiye'de daha önce 'nereden buldun' kanunu vardı ve bu kanun doğru bir kanundu. Sonra bu servetle ilgili yani servet barışıyla ilgili olarak başka bir kanun çıkarıldı, 3 ayrı kanun çıkarıldı. 'Sizin yurt dışında olan mal varlıklarınız bu kanunlarla başkalarının adıyla getirilebilir' denildi. Sonra ikinci kanun çıkarıldı, 'Birinci derece akrabalarınız getirebilir' denildi. Yani bu paralar nedir, kara para mıdır, uyuşturucu parası mıdır, rüşvet parası mıdır veya başka ülkelerin gönderdikleri paralar mıdır diyerek ve ardından da üçüncü kez bir kanun çıkarıldı. Bu kanunla beraber de başkaları adına getirilen, birinci derece akrabalarınız adına getirilen mal varlıkları kendi adınıza da getirebilir oldu. O zaman bu kanun, geçmişte nerede buldun kanunu yürürlükten kalkmış oldu."

"Şimdi buradan ben sesleniyorum, Türkiye'ye sesleniyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, iktidara sesleniyorum. Nereden buldun kanununu derhal getirin" diyen Özdağ, "Onlar geride kaldı, o mal varlıklarını araştırmayacağız, araştıramayacağız zaten onları ve ardından çünkü zaman aşımına uğramıştır veyahut da müktesep haklar olarak değerlendirilebilir. Ardından burada yolsuzluğu ve hırsızlığı önleme yasasını getirelim. İkinci olarak siyasi ahlak yasasını ve siyasi etik yasasını getirelim. Üçüncü olarak imar yasasını getirelim ve imardan elde edilen tüm rantlar hazineye irat olarak kabul edilip kaydedilsin" dedi.

"TEMİZ ELLER OPERASYONUNA İHTİYAÇ VAR"

Özdağ, "Buradan Meclis Başkanına sesleniyorum, milletvekilleri dahil, Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bakanlar, bakan yardımcıları dahil, bürokratlar dahil, belediye başkanları dâhil, İçişleri Bakanına sesleniyorum ve ardından da sesleniyorum size, hepinize, rektörler dâhil, YÖK Başkanı'na ve Millî Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Gelin, mal varlıklarımızı araştıralım" ifadelerini kullandı.

"Birkaç defa burada söyledim, herkes mal varlığını veriyor, kapalı zarflar üzerinden veriyor" diyen Özdağ, "Eğer siz Yüce Divan'a giderseniz, ağır cezalarda yargılanırsanız bu mal varlıklarınız kısmen ortaya çıkarılıyor ama bugün Türkiye'nin bir 'temiz eller' veyahut da 'temiz yürekler' operasyonuna ihtiyacı var" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR MİRAS BIRAKAMAYACAĞIZ"

Özdağ, "Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye'de bu işleri yapamazsak eğer hiçbirimiz çocuklarımıza güzel bir miras bırakmayacağız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza miras olarak kapalı, şaibeli ve bazılarının iddia ettiklerinin bir noktada ‘Acaba doğru mu?’ diyerek konuşulacağı bir iklimi bırakmış olacağız" ifadelerini kullandı. Özdağ, "Gelin, hep beraber yapalım, Türkiye'yi temizleyelim arkadaşlar. Bürokratlar temiz olun, siyasetçiler temiz olun; ellerinizi ve nâsiyelerinizi temiz tutun" dedi. Özdağ, "Rektörler, belediye başkanları, bakanlar, bakan yardımcıları... Ne zamandan itibaren? Çok geriye gitmiyorum, 2017 yılında referandumla beraber Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçtiğimiz andan itibaren bu mal varlıklarının mutlaka açıklanması lazımdır. Aksi takdirde bu şaibelerle yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"ZATEN PARLAMENTONUN İTİBARI YOK"

"Zaten parlamentonun itibarı yok, parlamentoda milletvekillerinin de itibarı kalmamış vaziyette, iyileri tenzih ederim ama kötüler yüzünden iyiler de artık gündemde değiller" diyen Özdağ, "Buradaki yemek fiyatlarımız üzerinden başlayarak, maaşlarımız üzerinden başlayarak veyahut da başka nedenlerle beraber çok ciddi şekilde parlamento itibar kaybetmiş vaziyette" dedi.

"Tekrar, yeniden bu parlamentonun itibarını sağlamak, bürokratlara karşı saygınlık kazandırabilmek, bakanlara saygınlık kazandırabilmek ve aynı zamanda Türkiye'yi yöneten her bir bürokrata, üst bürokrata saygınlık kazandırmak adına gelin, bu önergeye ‘evet’ oyu verin. İktidar partisi, gelin, ‘evet’ oyu verin” diyen Özdağ, "Kimin ne mal varlığı varsa inanın, üç aylık komisyonda vallahi, billahi, tallahi bir günde ortaya çıkaracağız, dünya bankalarına yazı yazacağız. Hem milletvekillerinin, bürokratların, bakanların hem birinci derece akrabalarının, hanımlarının, çocuklarının, annelerinin ve babalarının mal varlıklarını ortaya çıkaracağız. Var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi, muhalefet partilerinin kabul oyu vermesine karşın, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.