Tunç Soyer: İhanet edenler, arkadan hançerleyenler oldu

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:04

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5 yıllık görev süresinde birlikte çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye’de 5 senelik dönemde birçok “ilk” ve “en”i hayata geçiren yönetici kadrosuyla çalıştığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

SOYER: KOLTUĞA OTURDUĞUMDA TOKTUM, ŞİMDİ DE TOKUM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Küçük yaşlardan itibaren zamanı daha iyi değerlendirmenin, almaktan değil vermekten geçtiğini öğrendim. Çocuk yaşlarımızdan itibaren vicdan ve merhametimizi keşfettik, dünyayı değiştirmeye karar verdik. Daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu biliyorsunuz ve onu yapmak için de kullanabileceğiniz en güçlü şey siyaset. Ancak gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorsanız tok olacaksınız. 15 sene önce Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğum gün toktum, 1 ay sonra koltuğu bırakırken de tokum. Bu kolay bir mesele değil. Günümüz siyasetçileri maalesef çok aç ve doymak bilmiyorlar. Tokluğu içine sindirmiş çok az siyasetçi var maalesef. Ama enseyi karartmamak lazım, çünkü var” dedi.

“AHLAKLARINDAN VAZGEÇİYORLAR”

Belediye başkanlığı döneminde yaşadıklarını anlatan Başkan Soyer, “Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu. Onlar için üzülüyorum. O sahip olmak istedikleri unvan, makam neyse, onun için aile terbiyelerinden, ahlaklarından vazgeçiyorlar, çok yazık. Hayat ondan ibaret değil ki… Hayatı ıskalamak çok üzücü. Asla sevinmesinler, yıkılmadım ve yıkamadılar. Çocukluk yıllarında taşıdığım heyecanı, bu memleket için duyduğum aşkı, bu ülkenin aydınlık geleceği için duyduğum heyecanı şu kadarcık engelleyemediler. Yine yüzüm gülmeye devam edecek, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar böyle olacak, hiç boşuna sevinmesinler. Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar” diye konuştu.

“SİZİN YANINIZDA BİR AĞABEYİNİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Birçok ilki hayata geçirdiklerini hatırlatan Soyer, “Çok iş yaptık, olağanüstü güzel işler yaptık. Bu yaptığımız işlerin önemli bir bölümü tüm Türkiye’de ilkti. O kadar çok Türkiye’de ilkimiz var ki. Bence her biriyle iftihar etmelisiniz. Türkiye’de hiçbir belediye bu sürede 670 küsur otobüs almadı, sıfırdan başlayıp bir tramvay hattını bitirmedi, 287 milyon Euro yatırımla metro hattı yapmadı, Acil Yardım Butonu icat etmedi, fabrika açmadı, atalık tohumu binlerce dönüme yaymadı. O kadar çok ilkimiz var ki, o kadar çok model olduk ki, bizden sonrakiler bunların izinden gidecekler ve o güzel örnekleri Türkiye’de yaygınlaştıracaklar. Mahalle Bostanı, Sünger Kent gibi uygulamalarımızı bir bakıyoruz bir belediye yapıyor, bir bakıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya başlamış. İçten içe gurur duyuyoruz. Bu salondaki sizler yaptınız. Sizler Türkiye’nin en büyük dönüştürücü gücüsünüz. Sizin kadar aydınlık, temiz, dirençli, ilerici başka bir belediye kadrosu yok. Her zaman bir ağabeyiniz olarak sizin yanınızda olmaya devam edeceğim” dedi.

“VAZGEÇMEYECEĞİM”

Daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Soyer, “Ben maraton koşucusuyum. Son nefesime kadar koşmaya devam edeceğim. Nazım Hikmet’in çok güzel bir şiiri vardır; ‘Öylesine çok seveceksin ki yaşamayı, yetmişinde bile zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından’. Hayata inanmaya devam ediyorum. İyiliklere, güzelliklere inanmaya devam edeceğim. Son nefesime kadar maraton koşmaya devam edeceğim. Yine sadece kendimle yarışmaya devam edeceğim. İnsanların yüzünü güldürmenin en büyük mutluluk olduğunu keşfettim, bundan vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu.

“O GÜCÜ KULLANMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ”

En zor dönemlerde birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, “Birlikte çok güzelsiniz ve çok güzel işler yapıyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük dönüştürücü gücüdür. O gücü yine siz kullanmaya devam edeceksiniz. Bu güzelim ülkenin güzelim geleceğini yine sizler yaratacaksınız” diyerek sözlerini tamamladı.

KARCI: BİZ HEM ELLERİ TEMİZ HEM YÜREKLERİ TEMİZ İNSANLARIZ

5 yılda yapılan birçok büyük proje olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, “Meraya, tarıma, insana değer veren bir başkan vardı yanımızda. Bunlardan ötürü susmaya gönlüm razı değil. 150 yıllık tarihi olan bir belediyeden bahsediyoruz. Bunları kim yaptı, siz. Tunç Soyer’in önderliğinde hep birlikte yaptık. Belediyenin bütçesinin yüze 35’ini yatırımlara ayırıyoruz ve yaklaşık yüzde 23’ü de ulaşımın işletilmesinde harcanıyor. Bir önceki döneme göre yatırımlarımızı yüzde 167 oranında artırdık. Biz bugün seçime giderken; belediyenin gelirleri niye artırılmıyor diye, Elektrik Fabrikası’nı bize niye vermediler diye konuşmalıydık. Biz hem elleri temiz hem yürekleri temiz insanlarız. Aramızda kirli insanları barındırmadık” şeklinde konuştu.