Tunç Soyer, 'şaka değil' diyerek duyurdu: Hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi 3 bin TL!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından, Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçenin 3 bin TL olduğunu açıkladı.
2023 Yılı Yatırım Programı’nın kabulüne dair AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 8 milyar 136 milyon 791 bin TL’lik Halkapınar-Otogar Metro projesi için sadece 3 bin TL’lik ödenek belirlenmişti.
Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 Bin TL, şaka değil.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 16, 2023
2023'te İzmir'deki raylı sistem yatırımlarının karşılaştırması: pic.twitter.com/noH6TMhXHh
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Twitter’dan bir anket açarak “Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023’te ayırdığı bütçe ne kadardır?” diye sordu.
23 bin 969 oy kullanılan ankette sonuç yüzde 78’le 3 bin TL çıktı.
Soyer daha sonra “Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023’te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 bin TL, şaka değil” diye yazarak, İzmir’de belediyenin ve hükümetin metro projelerine ayırdığı paraları karşılaştırdı.
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