Tunç Soyer’den CHP lideri Özgür Özel’e ret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası “Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:36
Tunç Soyer’den CHP lideri Özgür Özel’e ret
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CHP Parti Meclisi tarafından yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmeyen mevcut başkan Tunç Soyer, Ankara’da parti merkezinde CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

Görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tunç Soyer, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

 


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