Tunç Soyer’den ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ‘Vahdettin’ soruşturması açıldı. Soyer “Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır” dedi.
İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül 2022’de yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açtı.
Soyer’in Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı sözlerinin Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret ettiği iddia edildi.
Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi.
Soyer söz konusu duruma ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Soyer “İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır.
Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 21, 2023
Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır.
Maksadım çok açıktır:
Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı…
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