Tuncay Mollaveisoğlu: CHP, Gürsel Tekin’in açıklamasından rahatsız
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, katıldığı televizyon programında "HDP'lilere bakanlık verilebilir" ifadelerini kullanması üzerine çeşitli kesimlerce eleştirilen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hakkında, "CHP kaynakları ile konuştum. Gürsel Tekin’in açıklamasından rahatsızlar" ifadelerine yer verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbsul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemiş, Tekin'in sözleri başta AKP’liler ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından eleştirilmişti.
Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Tekin’in açıklamalarına tepki göstererek, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Tekin'in açıklamasından memnun olmadığı öğrenildi.
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bu akşam saatlerinde konuya ilişkin CHP'li üst düzey isimlerle görüşme yaptığını belirtti.
Mollaveisoğlu, "CHP kaynakları ile konuştum. Gürsel Tekin’in açıklamasından rahatsızlar. Tekin’in açıklamaları kendisini bağlar görüşü yönetimde hakim.. Üst düzeyde bir açıklama/ düzeltme gelecek…" dedi.
Açıklamayı CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak'ın yapması bekleniyor.
CHP'Lİ TEKİN NE DEMİŞTİ?
Gürsel Tekin, “Bugün mesela TBMM başkanvekili HDP’li. HDP’li başkana el kaldırıyor muyuz, ‘Sayın başkanım, söz hakkı istiyorum’ diye. Bunu kabul edeceksiniz ama bu ülkeyi yönetmek için… E o zaman seçime sokmayın kardeşim. O zaman millet iradesi nerede kaldı. Yasal olarak faaliyet gösteren partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz, cüzzamlı muamelesi yapamayız. 7 milyona yakın vatandaşımız oy veriyorsa saygı duyacağız” demişti.
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