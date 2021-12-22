Tuncay Mollaveisoğlu yazdı: Erdoğan’ın seçim planı erken patladı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:50

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, iktidarın ekonomide attığı adımlar ile seçim hesaplarını köşesine taşıdığı bir yazı kaleme aldı.

Mollaveisoğlu, "TL görünümlü dolar! Erdoğan’ın seçim planı erken patladı" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü için "Dolar garantili havalimanı, köprü ve hastaneden sonra, dolar garantili TL’miz oldu!" yorumunda bulundu.

Son iki gündür yaşanılan çalkantının AKP’nin seçim planı olduğunu, ancak zamanı bir yıl öne çekmek zorunda kaldıklarını belirten Mollaveisoğlu, şöyle devam etti:

"Açıklayayım;

İktidarın dövizi bilerek yükselttiğine şüphe yok.

Bunu bir model gibi yutturmaya çalıştılar.

Plan şuydu:

- Faizi indirirken döviz yavaşça yükselecek.

(Faize karşıyım diye muhafazakâr seçmene şirin görünme çabası)

- Türkiye ucuzlayacak, doları olan satış ve pazarlama için memlekete akacak.

- Dolar karşısında değersizleşen ülke varlıkları, arkası belli olmayan fonlara satılacak.

- Döviz girişi ile cari açık kapanacak ihracatçı rahatlayacak.

- Vatandaşlar hem memleketin durumu hem bireysel geçim derdi ile travma içinde yaşayacak, korku ve panik havası egemen olacak. Bu sayede AKP, seçmenin siyasal tercihlerini korku üzerinden yönetip yönlendirecek.

- Seçime yaklaşınca Erdoğan önceki akşam yaptığı müdahaleyi yaparak doları tek haneye kadar düşürecek, para basıp piyasaya sürecek, emekliye, memura yüksek zam yapılarak bir yalancı bahar yaratılacak, bu yalancı baharın yıkıcı sonuçları ortaya çıkana kadar baskın erken seçime gidilecek ve halk kötüyü çabuk unuttuğu için seçim tekrar kazanılacak.

Peki, ne oldu? Evdeki hesap çarşıya uymadı. Dolar beklenin çok üzerinde bir hızla yükseldi. 20 TL’yi aşması an meselesiyken iktidar tüm dediklerini yuttu ve yeniden TL’ye yüksek faiz/getiri güvencesi verdi.

Önümüzdeki yılın haziran ayı öncesi yapılacak plana erken geçildi. AKP, seçim öncesi yapacağı geçici rahatlama planını erkene almak zorunda kaldı.

Oysa, “düşürdük” diye övündükleri döviz hâlâ çok yüksek ve fiyatlara yansımış durumda.

Bu son hamle ile iktidara güven iyice kayboldu.

HER ŞEY BİR YIL İÇİNDE OLACAK...

Bir detay önemli: Faizde tutulan TL’ye verilecek dolar kazancının farkı altı ayda bir yapılacak.

Yani paranız dolar karşısında erirse altı ay sonra Hazine farkın yarısını yatıracak. Kalan kısmı da bir sonraki altı ayın sonunda ödeyecek.

Bunun anlamı şudur: Erdoğan tamamen önümüzdeki yılın son aylarına göre seçim planı yapıyor.

Dolar kuru nedeniyle TL’de tutulan paralara ödeyeceği farkı (örtülü faizi) bir yıla yayıyor.

Bu bir yıl içinde her şey olacak.

Hazine bu paraları basmak zorunda kalacak. Para basımının neden olacağı hiperenflasyon seçim sonrasına bırakılmak isteniyor."