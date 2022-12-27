Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in buluşmasından fotoğraf paylaşarak “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 22:19
Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam Ankara’da Ahlatlıbel Parkı’nda buluştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, devam eden görüşmede çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Tuncay Özkan

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