Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in buluşmasından fotoğraf paylaşarak “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam Ankara’da Ahlatlıbel Parkı’nda buluştu.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, devam eden görüşmede çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.
Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal. pic.twitter.com/MwuRnpHKb8— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) December 27, 2022
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