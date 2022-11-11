Tunceli Belediyesi'nin meclis toplantısında 'katı atık tesisi' gerginliği: Maçoğlu'na bardak fırlatıldı

11 Kasım 2022 Cuma, 15:49

Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçenin belediye başkanlarınca Avrupa Birliği'nin (AB) de fon desteğiyle Sütlüce köyü yakınlarında 18 hektarlık alana yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı köylüler, 55 bin ağaç kesileceğini ve doğanın tahribata uğrayacağını savunarak yerinin değişmesi için mücadele başlattı.

Geçen hafta belediye meclis üyelerin imzasıyla belediyenin katı atık tesisinden geri çekilmesi gündeme alındı. Sanat Sokağı’nda bir araya gelen köylüler, ellerindeki döviz ve pankartlarla belediye binasına yürüyüş yaptı ve meclis toplantısına katıldı. Meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da toplantı salonunda hazır bulundu.

Tek gündem maddesini okuyan Maçoğlu, konuşma yapılmadan konuyu oylamaya taşıdı. CHP ve EMEP üyesi 6 kişi, projenin iptal edilmesi yönünde oy verirken, TKP ve HDP üyesi 9 kişi de devam edilmesi için oy kullandı. Oy çokluğuyla belediye, projeden çekilmedi. Başkan Maçoğlu, oylamadan sonra dışarı çıkmak isterken, köylüler de su dolu plastik bardak ve ellerindeki dövizleri fırlatarak tepki gösterdi.

Köylüler ile belediye yönetimi ve meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Köylüler, Başkan Maçoğlu’nun kapısını tekmelerken sık sık ‘Başkan istifa’ sloganı attı. Daha sonra köylüler, 'hayır' oyu veren HDP’lilere tepki göstermek için HDP Tunceli binası önüne gelerek kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten sloganlar attı.

HDP'YE TEPKİ

Köylüler adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, HDP’nin iradesiz tutum sergilediğini söyleyerek, "Katı Atık Birliği’nin gerçekleştirilmesi için oluşturulan bir birlik var DERKAB adında. Bu birlikten de merkez belediye başkanlığının birlikten çekilmesi yönünde meclis üyeleri önerge verdi. Bugün bu konunun görüşülmesi lazımdı. Meclis toplantısında belediye başkanı içeri girdi ve insanlara bir 'Merhaba' bile demeden çok kısa sürede arka tarafta yapılmış pazarlıklarında neticesine güvenerek doğrudan oylamaya geçti. Oylama neticesinde daha önce önergeye imza atmış HDP meclis üyeleri önergelerine, iradelerine, basına yaptığı açıklamalara sahip çıkmadılar ve önergenin reddi yönünde oy kullandılar. Burada HDP, TKP meclis üyeleri ret; CHP ve EMEP önergenin kabulü yönünde oy verdi. Bir konuda görüşünüz 3 günde nasıl değişir? Pazartesi böyle bir önerge veriyorsunuz, cuma günü böyle bir karar alıyorsunuz. Bu iradesizliktir, kapalı kapılar ardından yapılan pazarlığın gün yüzüne çıkmasıdır" dedi.