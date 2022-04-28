Komünist başkan Mehmet Fatih Maçoğlu: İtfaiyemizin elektriğini kesmek istediler

28 Nisan 2022 Perşembe, 13:20

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeye ait itfaiye biriminin elektriğinin zorla kesilmeye çalışıldığını duyurdu.

Maçoğlu, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemiz itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye gelen görevlilere, belediye personelimizce müsade edilmemiştir. 24 saat esasıyla çalışan, acil durumlara müdahale eden itfaiye biriminin elektriğini kesmeye kalkan bir anlayışı anlamamız mümkün değil. Kamu kurum ve kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kamunun bünyesinde, temel bir hak olan elektrik hizmetini özelleştirerek kamu kurumlarını çalışmaz hale getiriyorlar. Malum şirketi Dersim halkıyla birlikte mahkum edeceğiz!”

Belediyemiz itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye gelen görevlilere, belediye personelimizce müsade edilmemiştir. 24 saat esasıyla çalışan, acil durumlara müdahale eden itfaiye biriminin elektriğini kesmeye kalkan bir anlayışı anlamamız mümkün değil. +++ — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) April 28, 2022