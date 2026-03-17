Tunceli’de Nevruz kutlaması

Tunceli’de Nevruz kutlaması

17.03.2026 15:25:00
DHA
Tunceli’de Nevruz kutlaması

Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen Nevruz programında katılımcılar sanatçıların seslendirdiği türkülerle hayal çekti.

Tunceli'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen Nevruz programı, Sanat Sokağı’nda toplanan kalabalığın halaylar çekmesiyle başladı. Burada bir araya gelen kalabalık, daha sonra kutlamaların yapılacağı Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık sloganlar atıldı. Etkinliğe katılanlar, oluşturulan iki ayrı arama noktasından geçerek alana alındı. Programa DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediyesi Eş Başkanları Birsen Orhan ile Cevdet Konak ile partililer katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından sanatçıların seslendirdiği türkülerle halaylar çekildi.

"BU SÜREÇ ALEVİSİZ DEĞİLDİR"

Kutlama sonrasında DEM Parti adına bir konuşma yapıldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit konuşmasında, iktidarla birlikte yürüttükleri sürece işaret edip bunun Alevileri de kapsadığını belirterek, “Bir yılı aşkın bir dönemdir barış ve demokratik toplum süreci var. Öcalan'ın yaptığı bir çağrı var. Bir yıla aşkın bir süredir bu süreç var. ‘Elimizde ne var’ diye soranlar var. Biz de diyoruz ya ki tek bir insan toprağa düşmemişse, bundan daha büyük kazanım var mıdır? Bugün insanı yaşatmak, eşit özgür bir yaşamının önünü açmak, demokratik bir toplumu inşa etmenin başlangıç yaşamasındayız. Çok spekülasyonlar yapılıyor, biliyoruz, görüyoruz. ‘Kürtler iktidarla anlaşacak, Aleviler ortada kalacak’ diyorlar. Oysaki şunu bilmiyorlar. Barış ve demokratik toplum süreci olan bu yeni süreç, Alevi'nin hakkını görmeden, Alevi'nin inanç özgürlüğünü sağlamadan, Alevisiz bir süreç değildir” dedi. 

