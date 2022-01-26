Tunceli’de 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 290 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun yağış nedeniyle bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı.
Tunceli’de sabah saatlerinde etkisi arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent genelinde 290 köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.
Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolları da yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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