İYİ Partili Suat Sarı, paralı yolun kar yağışı nedeniyle kapanmasına tepki gösterdi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu’nda yurttaşlar 17 saat mahsur kalırken, çeşitli kazalar meydana geldi. İYİ Partili Suat Sarı bu duruma tepki göstererek, “Her türlü imkanları ve ancak insanlar 17 saat mağdur edildi. ICA- İçtaş Astaldi cezalandırılmalı” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle önceki gün öğle saatlerine yaklaşık 30 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana gelmiş ve yol trafiğe kapanmıştı. Kar yağışının etkisini artırması ve gece boyunca devam etmesi nedeniyle araçlar 17 saat boyunca mahsur kalmıştı. Yurttaşların mağduriyetini ve alınan önlemleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Sözcüsü Suat Sarı, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“AFFEDİLECEK GİBİ DEĞİL”

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar için gereken önlemlerin alınmadığını belirten İYİ Partili Sarı, “ICA- İçtaş Astaldi’nin çalıştırdığı, özel sektöre ait bir yol olmasına rağmen yeterli önlem alınmadı ve Türkiye’nin yepyeni yolu 17 saat kapalı kaldı. Affedilecek gibi değil. Dolar bazından geçiş parası alıyorlar, finansman sıkıntıları yok. Her türlü imkanları olmasına karşın ilk krizde sınıfta kaldılar” ifadelerini kullandı. ICA- İçtaş Astaldi’nin yaşanan mağduriyet nedeniyle cezalandırılması gerektiğini kaydeden Sarı, “Bizi 17 saat orada mahsur bırakan, otoyolu kapatan, havalimanına giden gelen yolcuların terminallerde sabaha kadar çile çekmesine neden olan bu otoyolu işleten devlet tarafından nasıl bir ceza alacak? Acil durumlarda görevini yerine getirmediği için nasıl bir ceza kesilecek? Burada ölçülmesi çok zor bir mağduriyet var. Buradan anlaşılıyor ki, Avrupa Birliği standartlarında bir yol yapmamışız” diye konuştu.

“TERMİNAL ÇÖKMESİ BÜYÜK SUÇ”

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan terminal çökmesine de tepki gösteren Sarı, “Atatürk Havalimanı’nda böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Üstüne üstlük burası 2018 yılında İspanyol bir müteahhit tarafından yapılmış yeni bir yer. Henüz 3 yıllık olan bu yerin çökmesi de iyi kontrol edilmediğini ve buradaki yöneticilerin suçlu olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Acil durumlar için en ideal havalimanının Atatürk Havalimanı olduğunu kaydeden Sarı, “Kapısının önüne kadar tramvay geliyordu. İstanbul Havalimanı’nda yolcular 7-8 saat mahsur kaldılar. 8 saatin sonunda otobüslerle şoförleri zorla terminale götürüp, kapıları kırıp terminale girmek durumunda kaldılar. Dünyada hiçbir havalimanı yanına metrosu yapılmadan açılmıyor. Metroyu da 3 yıldır yapmamaları nedeniyle, insanlar bu terminallerden evlerine gidemedi” diye konuştu.

“ULAŞTIRMA BAKANLIĞI GEÇ KALDI”

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne beş buçuk yıldır yapılmayan trenleri anımsatan Sarı, “Eğer treni yapmış olsalardı, o trenle yine havalimanından Anadolu’ya insanlar daha rahat gidip gelebileceklerdi. Ancak Kuzey Marmara kapandı, tren de olmadığı için bu rezalet yaşandı. Burada Ulaştırma Bakanlığı’nın, burayı yönetenlerin çok büyük bir gecikmesi ve olaya müdahalesinde sıkıntısı var. Tren olsaydı belki bakanlar da Atatürk Havalimanı’na inmek yerine bu trenle gelebileceklerdi” ifadelerini kullandı.