Tunceli'de 'tarihi' ziyaret! Komünist başkan Maçoğlu, seçildiğinden bu yana ilk kez valiyi ağırladı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:37

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:37

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu’nu 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu ve başkan yardımcıları Canan Ay ile Ümit Kaya karşıladı.

Tunceli Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu kurum ziyaretleri kapsamında; Tunceli Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan bilgi aldı” ifadeleri kullanıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu’nun ziyaretiyle, Maçoğlu'nu Tunceli Belediye Başkanı seçilişinden bu yana ilk kez bir vali ziyaret etmiş oldu.



