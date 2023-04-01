Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu imzayı attı: Yüzde 85 maaş artışı!
Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilere yüzde 85 zam yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ayrıca, çalışma saatlerinin de 7 saate düşürüleceğini aktardı.
Tunceli Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile 1 Mart 2023-28 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan sözleşmenin imzalandığını internet sitesinden duyurdu.
Toplu sözleşmeye Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları Canan Ay ve Ümüt Kaya ile DİSK Genel-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
6 TL DE YOL ÜCRETİ
Sözleşmeyle belirlenen tarihler arasında norm kadro işçi ve emekçilerinin günlük yevmiye ile sosyal haklarına 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı. Bu haklara ek olarak 6 TL yol ücreti de sözleşmeye eklendi.
ÇALIŞMA SAATİ 7 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ
Komünist Başkan Maçoğlu ayrıca, taşeron-şirket işçilerinin Haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından Ağustos ayı itibariyle işçi-emekçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.
Başkan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla Haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından Ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır.”
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