Tunceli'nin tek AKP'li meclis üyesiydi, istifa etti: 'İktidar depremde sorumluluklarını yerine getirmedi'
Tunceli Belediyesi'nde 2019 yılında yapılan yerel yönetimler seçiminde AKP'den belediye meclis üyesi olarak seçilen tek isim olan Alişan Işık partisinden istifa etti. Işık istifa açıklamasında, deprem sonrası bölgede iktidarın müdahalelerde eksik kaldığına ve sorumluklarını yerine getiremediğine dikkat çekti.
50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından iktidara yönelik istifa çağrıları yükselmişti. Ancak felaketin üzerinden geçen yaklaşık 50 gün içerisinde tek bir iktidar temsilcisi, mülki idare yetkilisi veya belediye yöneticisi sorumluluk göstermedi. Tunceli Belediyesi'nin tek AKP'li meclis üyesi Alişan Işık ise bu korkunç tablonun istisnasını oluşturdu.
Tunceli Emek gazetesinde yer alan habere göre Alişan Işık, istifa açıklamasında şunları söyledi:
"Ak Parti saflarında çalışmaya başladığım tarihten bu yana hiçbir siyaset ayrımı yapmadan toplumsal hizmeti kendime görev bilmişken bu yönde çalışmaya başladığım gün itibariyle parti kimliğim üzerinden hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde şahsıma yönelik sistematik yıpratma faaliyetleri içerisinde bulunan kimi şahıs ve çevreler bugün gelinen noktada, partinin il ve ilçe yönetimlerinde etkin rol oynamaya, yıllardır partiye karşı faaliyet göstermemiş gibi kabul görmeye başlamışlardır. Yönetim düzeyinde yaptığım tüm uyarılar ve sarf ettiğim çabaya karşın, bu durumun görmezden gelinmesi benim için kabul edilebilir bir durum değildir."
"İKTİDAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ"
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan ihmal ve sorumsuzluklara dikkat çeken Işık, "11 ilimizde milyonlarca insanın hayatını alt üst ederek on binlerce insanın canına mal olan büyük afet sonrası siyasal iktidarın, deprem mağduru bölgelere etkin bir müdahale gerçekleştirmekte eksik kaldığı ve iktidar sorumluluklarını yerine getirmediğini üzülerek belirtmek istiyorum" dedi.
Işık, bu sebeplerden kaynaklı AKP’den istifa ettiğini ve Tunceli Belediye Meclis üyeliği görevine bağımsız devam edeceğini belirtti.
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