Tuncer Bakırhan'dan 'Selahattin Demirtaş' tepkisi: 'Bu kararı tanımıyoruz!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’a zincirleme şekilde Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demirat'a verilen cezaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret bahanesi ile hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz.

Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor.

Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, Sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. Barışın yolu darbeci yargı kararlarıyla değil, özgürlükler ve adaletle örülür."