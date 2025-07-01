Tuncer Bakırhan'dan İzmir'deki operasyonlara sert tepki: 'Bu akıl tutulmasına son verilmeli!'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakırhan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Orman yangınları ihmallerin sonucudur. İhmali olanlar gözaltına alınmalı, açığa çıkarılmalı ve haklarında yasal işlem başlatılmalıdır. Her sene aynı şey olur mu? Ciğerlerimiz yanarken suçlu mu arayacağız? Dünyanın her yerinde ormanlar yanıyor ama böylesine yoğun, böylesine önemsiz yangınlar da başka bir yerde yok.

NATO’nun 2025 yılı toplantı sonuçlarına baktığımızda, dünya savaşının ayak seslerini duyuyoruz. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken, işsizlikle boğuşurken, hak ve hukuk her yerde askıya alınmışken, NATO ülkeleri dünyadaki sorunların çözümsüzlüğünü derinleştirecek. Güvenliği sağlamanın yolu daha fazla silahlanmada değil, daha fazla eşitliktedir, adalettir.

ERDOĞAN - DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Barış sürecinin kendine has bir ritmi var. Bu ritmi bozmaya çalışanlar başarısız olur. Biz de barışın inşasını ona yakışır bir ritimle sürdüreceğiz. DEM Parti olarak sürecin ciddiyetine layık davranıyoruz. ABD'den Almanya'ya İngiltere'ye barış diplomasisini örüyoruz.

Parti heyetimiz önümüzdeki günlerde de Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak. Bu görüşmeye de büyük önem veriyoruz. Bölgesel kaos tırmanırken iç barışımızı güçlendirmek için daha çok konuşmalıyız, bir araya gelmeliyiz. Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını umut ediyoruz. Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda barış iklimini somut hayata yayacak gelişmelerin en kısa sürede gerçekleşmesi beklentimiz, temennimiz bu yöndedir. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri yeni hamleleri hep birlikte göreceğiz.

CHP'YE OPERASYONA TEPKİ

CHP'ye yapılan müdahaleler aslında Türkiye'de topyekun bir demokratikleşme sorununu da gözler önüne seriyor. En son CHP'nin olağan kurultayına görülen dava ertelendi.

Kobane Davası, kurultay davası ve devam eden onlarca siyasi davanın artık bu ülkenin gündeminden çıkarılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Türkiye'de sorunların çözümsüzlüğünü derinleştiren bu anlayış sadece Kürtlere Alevilere muhaliflere değil herkese zarar veriyor.

"YARGI SİYASETİ DİZAYN ETMEMELİ"

Sabah erken saatlerde önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve aralarında belediye çalışanlarının ve siyasetçilerin bulunduğu bir gözaltı operasyonu izledik. Yargı eliyle yapılan bu siyasi operasyonları reddediyoruz. Yargı siyaseti dizayn etmemeli. Eğer bir şeyiniz varsa sandıkta bunun hesabını görürsünüz. Tunç Soyer başta olmak üzere kalbi barışla atan siyasetlerin üzerine yargı ile gitmek sorunlarımızı çözmez derinleştirir. Bu akıl tutulmasına son verilmeli. Tunç Soyer derhal serbest bırakılması gerekiyor."