Tuncer Bakırhan'dan, Rahmi Koç'a 'fıkra' tepkisi

İzmir’de katıldığı bir hastanenin açılış töreninde "Kürt hasta kadın" fıkrasını anlatan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a bir tepki de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.

"HİÇBİR STATÜ, HİÇBİR AYRICALIK KÜRT KADINLARINI AŞAĞILAYAMAZ"

Rahmi Koç'a açık bir özür çağrısında bulunan Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmi Koç’un Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil, kabul edilemez. Kadınların bedeni, kimliği ve onuru fıkraların konusu değildir. Hiçbir statü, hiçbir ayrıcalık Kürt kadınlarını aşağılayamaz. Bu yaklaşımı kabul etmiyor, açık bir özür bekliyoruz."

Rahmi Koç’un Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil, kabul edilemez.



Kadınların bedeni, kimliği ve onuru fıkraların konusu değildir. Hiçbir statü, hiçbir ayrıcalık Kürt kadınlarını aşağılayamaz. Bu yaklaşımı kabul etmiyor, açık bir özür bekliyoruz.… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) June 6, 2026

NE OLMUŞTU?

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu.

Rahmi Koç'un burada anlattığı 'fıkra' ise tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

Koç'un bu 'fıkrasına' yanında duran eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da güldüğü görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Rahmi Koç, tepki çeken "Kürt kadın fıkrası" ile ilgili açıklama yaptı.

Koç, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.