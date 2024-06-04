Tuncer Bakırhan: Hakkari'den ayrılmayacağız

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:15

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:18

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bakırhan'ın mesajları şöyle:

-31 Mart seçimlerinde çok yoğun bir mücadele verildi. Sistem bütün gücüyle Hakkari'ye yükleniyordu.Geçmişte de en hukuk dışı işlerin yürütüldüğü bir kentti. Neredeyse Soylu'nun düzenli ziyaret ettiği merkezlerden biri haline gelmişti. Biz Hakkari'de siyasi partilerle yarışmadık. Korucularla, beşli çeteyle kirli sermayeyle, itirafçılarla, devletin bütün kurumlarıyla, JİTEM ittifakıyla yarıştık. Hakkari'nin gençleri, emekçileri kadınları bütün bu baskıya rağmen iradelerini ortaya koyarak belediye seçimlerinde Mehmet Sıddık Akış yoldaşımızı seçtiler.

-Ne yaptılar? Yine bir sabah kayyum darbesi atadılar. Zannediyorlar ki biz bu gaspa sessiz kalacağız, buna izin vereceğiz. Yok öyle bir yağma. Biz Hakkari'de Van'da olduğu gibi Türkiye'deki gerçek demokratik muhalefetle birlikte Hakkari'nin iradesine savunacağız. Tekrar yerel yönetimleri alıncaya kadar da Hakkari'den ayrılmayacağımızı buradan belirtmek istiyorum

-Belediye başkanımız YSK'ye başvurdu. YSK kimdir? Türkiye'de AKP'nin yetkin olduğu bir kurum değil mi? Sizin kurumunuz aday olabilir dedi mi, dedi. Bir anda ne oldu da ortada herhangi bir karar yokken, dosyada gizlilik kararı varken eşbaşkanımız suçlu gösteriliyor. Dosya 2014'te açılmış. Açan savcı FETÖ'den aranıyor.

-Hangi cüretle mahkeme kararı olmadan, soruşturma bile değilken kendinizi mahkeme yerine koyup bu kararı veriyorsunuz?

-İçişleri Bakanı'nı uyarıyorum. MHP'nin Ergenekon'un kayığına binerek gideceğiniz yer, Soylu gibi tarihe suç işleri bakanı geçmenizi sağlayacaktır. Bir karar veriniz.

-Biz biliyoruz ki kayyum kararı Kızılcahamam'da alındı. Orada üç günlük kampı toplarken ne demişti AKP Genel Merkezi? Yeni anayasa tartışacaklarmış, normalleşmeyi tartışacaklarmış. Üç gün toplandılar tartıştılar çıka çıka kayyum darbesi çıktı. Bunların 'değişim' dediği, 'normalleşme' dediği işte bu kadardır."