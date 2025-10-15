Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 17:49:00
Haber Merkezi
Tuncer Bakırhan, PES kongresi için Amsterdam'a gidiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere yarın Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) 16-18 Ekim’de Amsterdam’da yapılacak kongresine katılmak üzere yarın Hollanda’ya gidecek.

Tuncer Bakırhan’a DEM Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Brüksel/Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru ve Strasburg Temsilcisi Fayik Yagizay’dan oluşan heyet eşlik edecek.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Kongre kapsamında yapılacak liderler toplantısında Bakırhan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Heyetin, iki gün boyunca birtakım temaslarda bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

