Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde konuştu: 'Kimsenin tereddüttü olmasın'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde konuştu: 'Kimsenin tereddüttü olmasın'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:28

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş olmak üzere, tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Sırrı Süreyya Önder, mücadele ediyor, direniyor. Bugünler çok tarihi günlerdir. Türkiye halkları hep beraber buradaydı. Evet Sırrı Süreyya Önder'in de sağlık durumunu merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Önder'in uğruna sağlığını verdiği barış süreciyle devam eder.

Kimsenin tereddüttü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşacağını umuyoruz."


Etiketler: #Tuncer Bakırhan #Sırrı Süreyya Önder

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