Devlet Bahçeli'nin 'takdiri' sonrası Tuncer Bakırhan'dan mesaj

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tuncer Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları değerli" açıklamasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasından bir kesit paylaştı. Bakırhan, "Bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye’nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz, etmiyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin 'takdiri' sonrası Tuncer Bakırhan'dan mesaj
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:57

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bayram dolayısıyla yaptığı açıklamadan sonra Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasını paylaştı.

Tuncer Bakırhan'ın "Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz" sözlerinin ardından Devlet Bahçeli, bu açıklamayı "değerli ve takdire şayan" bulduğunu ifade etti. 

Ayrıca Bahçeli, "Tuncer Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları değerli ve takdire şayandır" dedi.

"DÖVERİM YAKLAŞIMINI BİZ KABUL ETMEYİZ"

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Bakırhan, "Dün, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler’ başlıklı konferansta yaptığım konuşmadan bir kesit: Bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye’nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz, etmiyoruz" paylaşımı yaptı.


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Tuncer Bakırhan

İlgili Haberler

Devlet Bahçeli’den dikkat çeken telefon görüşmeleri: Süleyman Soylu ve Didem Arslan Yılmaz’ı aradı

Devlet Bahçeli’den dikkat çeken telefon görüşmeleri: Süleyman Soylu ve Didem Arslan Yılmaz’ı aradı
MHP'li Özdemir açıkladı: Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi belli oldu!

MHP'li Özdemir açıkladı: Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi belli oldu!
Gazeteci Can Ataklı'ya 'Bahçeli' soruşturması: Savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Gazeteci Can Ataklı'ya 'Bahçeli' soruşturması: Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler