Turgut Altınok'a Habertürk canlı yayınında soğuk duş! Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı gündem oldu: 'Zaten bir sürü malınız var...'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:34

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:35

Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar televizyon kanallarında boy göstermeye devam ediyor. Programlar sırasında zaman zaman sosyal medyada gündem olan diyaloglar yaşanıyor.

Son olarak AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

'MALDA MÜLKTE GÖZÜMÜZ YOK'

Açıkladığı mal varlığıyla gündem olan AKP'li Altınok ile Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında canlı yayında şu diyalog yaşandı:

Mehmet Akif Ersoy: Neden belediye başkanlığı yapıyorsunuz?

Turgut Altınok: Vatan, millet, bayrak sevgisi. Malda mülkte gözümüz yok.

Mehmet Akif Ersoy: Zaten bir sürü malınız var.

İkili arasında geçen sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.