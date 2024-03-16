Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığına dair tartışmalar sürüyor. Site içerisinde bulunan ve Altınok'a ait olan 1+1 dairenin fiyatı ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 20:33
Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
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AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok,dün akşam(15 Mart) sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıklamıştı. Altınok daha önce mal varlığıyla ilgili sorulan soruya "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" diye cevap vermişti. 

Mal varlığı detaylarından da bahseden Altınok,

"Altınok Gayrimenkul A.Ş adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize aynî sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhite verilmiştir. Buradan alınan daireler Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. 

* Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir; yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık; 183 adet (1artı1) daireden 67 adet daire, 12 adet dükkândan 4,4 dükkân, 2 adet dükkândan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkân, 3 adet dükkândan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkândır.

* Kızılcaşar arazi ile ilgili bilgi notu: 1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır. 2009 Mal beyanında görülen Antalya'daki daire ile ilgili bilgi notu; 2009 yılı mal beyanında görünen Antalya Lara'da bulunan dairemi daha sonra sattım.

* Diğer Hususlar: Anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissem vardır. Etimesgut ilçesinde babamdan miras kalan daireler ve arsalar muhtelif tarihlerde satılmıştır. Anne babadan kalan gayrimenkuller üzerinde parsel değişikliğinden dolayı edinim tarihleri, parsel adetleri ve hisse oranları farklılık gösterebilir." ifadelerine yer vermişti.

Turgut Altınok’un “aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da tek 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

 


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